نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو القرن الأفريقى يقترب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لأول مرة في التاريخ الكروي المصري سيلتقي الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي دوري أبطال أفريقيا كلُ منهم يبحث عن ضالته،الأهلي المصري يبحث عن النجمة التاسعة الغائبة عنه منذ عام 2013 م بعد آخر بطولة دوري أبطال أفريقيا حققها الأهلي على أيدي جيل العظماء بعدما انتصر نادي القرن على أورلاندو بيرايتس ايابا في القاهرة بنتيجة 2/0 وكانوا قد تعدلوا إيجابياََ في جوهانسبرج بنتيجة 1/1.

وكان قد حقق هدفي المارد الأحمر كلا من محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي وأحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق أنذاك، وكانت هذه البطولة اخر بطولة دوري أبطال أفريقيا حققها نادي القرن الأفريقى إلى الآن وعلى الرغم من أن النادي الأهلي استطاع الفوز في بالكونفدرالية الأفريقية على حساب سيوي سبورت عام 2014 م بهدف عماد متعب الشهير في اللحظات الأخيرة وكذلك السوبر الأفريقى على حساب الصفاقسي التونسي ولكنه فشل مرتين في الحصول على البطولة الأغلى في القارة السمراء عندما خسر نهائي متتالين أمام الوداد المغربي عام 2017م والترجي التونسي عام 2018م.

والأمر لا يختلف كثيرا في القلعة البيضاء فالفارس الأبيض يبحث عن البطولة السادسة التي طالما غابت في العقد الأخير عن بطولات النادي وتوقفت أمجاد الفارس الأبيض السمراء عند آخر بطولة قارية حققها الزمالك المصري في عام 2002 على حساب الرجاء المغربي بإقدام تامر عبد الحميد في القاهرة بعدما تم التعادل بين الفريقين سلبياََ في المغرب.

والأمر عند الزمالك لا يختلف كثيرا عن منافسه الأهلي ، الزمالك الذي استطاع الفوز بالكونفدرالية عام 2019 م على حساب نهضة بركان المغربي وكذلك السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، ووصل أيضا إلى نهائي أفريقيا عام 2016 م ولكنه خسره أمام صن داونز بنتيجة 3/1 ذهابا وايابا لتتوقف بطولات النادي عند البطولة السادسة منذ عام 2002 م منذ مايقارب 18 عامًا بدون دوري أبطال أفريقيا.

ومن الجدير بالذكر أن الناديين المصريين سيدخلان النهائي الافريقي بطموح كبير عند كلُ منهم فالاهلي منتشي بفوزه ببطولة الدوري العام المصري بالتخصص وأرقام قياسية جديدة حققها المارد الأحمر، والزمالك أيضا منتشي بفوزه بالسوبر المصري على حساب غريمه الأبدي الأهلي.

بالإضافة إلى ذلك أن كل منهم يدخل في جعبته امال وطموح يأمل أن يقتنص بها الأميرة السمراء الغائبة عنهم وعن دولاب بطولاتهم وعلى الرغم من ان الاهلي لم ينهزم تاريخيا ولو لمرة واحدة أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا على مدار المنافسات القارية بينهم ولكن الكرة لا تعترف بالتاريخ والأرقام لا تعترف سوى بنتيجة المباريات على أرض الملعب.

وتجدر الإشارة إلي أن الأهلي المصري سوف يدخل المباراة برصيد قاري كبير حققه سواء على مستوى البطولات القارية برصيد 20 بطولة قارية للعملاق القاهري أو مستوى الأرقام القياسية واحراز الأهداف فيعد هداف الأهلي أفريقيا محمود الخطيب أسطورة الأهلي ورئيس الأهلي برصيد 37 هدف في مختلف المنافسات القارية هو أكثر اللاعبين تحققيقاََ الأهداف على مستوى المنافسات القارية للأندية الأفريقية.

حيث يليه محمد أبو تريكة برصيد 32 هدف في مختلف المنافسات الأفريقية، والزمالك يدخل بطموح كبير وجيل قوي استطاع الحصول على بطولة الكونفدرالية والسوبر الأفريقى ووصل إلى الفاينال الأفريقي للعام الحالي 2020 م ويأمل الفارس الأبيض بزيادة عدد البطولات الي القارية 13 بطولة وملاحقة غريمه القاهري.

وتعد مصر أكثر دولة حققت أنديتها بطولة دوري أبطال أفريقيا حققها ثلاثة أندية وهم الاهلي والزمالك والإسماعيلي، حقق الأهلي 8 بطولات دوري أبطال أفريقيا والزمالك حقق 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا والإسماعيلي حقق أول بطولة أفريقيا لمصر وهي الوحيدة لدرويش الكرة المصرية، الإعلام المصري والعربي والعالمي في ترقب وانتظار للمباراة المنتظرة بين عملاقي القاهرة الاهلي والزمالك في السابع والعشرين من نوفمبر الجارى /تشرين الثاني.

حيث شغلت هذه المباراة الحديث في كل برامج التوك شو والبرامج الرياضية والأحاديث والمناقشات بين مشجعي الفريقين حيث كلُ على اهبة الانتظار لهذه الموقعة الكروية والوجبة الرياضية الدسمة التي ستغير من خريطة الكرة في أفريقيا لسنوات قادمة.