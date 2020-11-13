بـ ريمونتادا.. سيراليون يخطف التعادل أمام نيجيريا بـ 4 أهداف

تعادل منتخب نيجيريا مع منافسه سيراليون بنتيجة اربعة أهداف لمثلها في المباراة التي أقيمت علي ملعب سامؤيل اوجبيموديا ضمن منافسات دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا.
وكان منتخب نيجيريا متقدما بأربعة اهداف دون رد سجلهم أليكس إيوبي في الدقيقة 4 وفيكتور أوسيمين في الدقيقة 21 وأليكس إيوبي في الدقيقة 27 ، سامويل شوكويزي في الدقيقة 29.
وسجل منتخب سيراليون ريمونتادا كبيرة بإحرازه اربعة أهداف عن طريق كوامي كوي وكامارا "هدفين " ومصطفى بوندو.
بهذه النتيجة يحتل منتخب نيجيريا المركز الاول في المجموعة برصيد 7 نقاط بينما جاء منتخب بنين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ومنتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين ، ويتذيل المجموعة منتخب ليسوثو بنقطة واحدة.
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