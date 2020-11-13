انتهاء المشروعات الاستثمارية بمركز شباب المطرية بالدقهلية

شملت مشروعات الطرح الاستثمارى بمركز شباب المطرية إنشاء كل من ملعب خماسي لكرة القدم، حمام سباحة تدريبي، عدد 73 محال تجاري على سور المركز، وجارى تنفيذ فرع لأخد البنوك بسور المركز على مساحة 600 متر.
وكانت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي قد طرحت مشاركة القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب في مختلف المحافظات من خلال مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، وفق اللوائح والضوابط المنظمة، حيث يتم تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب، وإقامة منشآت جديدة بها دون تحمل الوزارة أية تكاليف مالية، كما يحصل المركز على مقابل مادي بشكل شهري يتم استخدامه لاحقًا في دعم وتطوير الأنشطة، وصيانة الإنشاءات القائمة.
وتولى وزارة الشباب والرياضة كامل الاهتمام بمراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على تطوير أدائها، ودورها داخل المجتمع؛ لخدمة النشء والشباب في سياق تنفيذ استراتيجية ورؤية الوزارة، والتى يهدف أحد محاورها إلى تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، وجعلها مراكز خدمة مجتمعية.
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