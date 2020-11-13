لـ حضور اجتماع مهم.. مرتضى منصور يصل الزمالك |صور

وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى مقر النادي منذ قليل. ومن المقرر أن يرأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقررة إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي. فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة بدنية وتأهيلية، على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وجاءت الفقرة الأولى بالجري لمدة دقائق قليلة حول الملعب، أعقبها إطالات وقفز حواجز قصيرة، بجانب تدريبات مرونة. وخلال الفقرة الثانية أدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة لمدة ١٥ دقيقة. ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.

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