مرتضى منصور: الزمالك هرم لن يسقط أبدا

وأضاف مرتضى منصور في كلمة للأعضاء عقب وصوله النادي اليوم أنه يشكر ملايين الزملكاوية الذين وقفوا بجانبه.. معبرا عن سعادته بالجماهير التي تقف كلها يدا واحدة مع النادي وإدارته.
وأشار مرتضى منصور إلى أن النادي يتحمل الكثير، لكن هناك هدفا واحدا للجميع وهو بطولة إفريقيا.
ومن المقرر أن يرأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقررة إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي.
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