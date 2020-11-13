فريدة عثمان تحصد الميدالية الذهبية ببطولة أمريكا المفتوحة للسباحة

وقدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لفريدة عثمان بعد التتويج بذهبية بطولة أمريكا، ، وكذلك الاتحاد المصرى للسباحة على المجهودات المبذولة على نحو تدريبات، واستعدادات اللاعبين للبطولات الدولية، وتحقيقهم لنتائج مبهرة في مختلف المنافسات.
جدير بالذكر أن فريدة عثمان حطمت الرقم القياسى فى نسخة بطولة تيربروسوميرز، خلال العام الماضي، وحصلت على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.65.
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