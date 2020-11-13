بمشاركة معلول وساسي.. تونس تتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم منتخب تونس علي منافسه تنزانيا، بنتيجة 1-0 في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الاولمبي حمادي القربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من تصفيات كأس الامم الافريقية .

وشارك علي معلول نجم النادي الاهلي في المباراة بشكل اساسي برفقة فرجاني ساسي لاعب الزمالك .

وسجل هدف منتخب تونس يوسف المسكني في الدقيقة 18 من عمر اللقاء من ضربة جزاء .

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي :

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: محمد دراقر، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول

الوسط: انيس بن سليمان، إلياس السخيري، فرجاني ساسي

الهجوم: حمزة رفيعة، وهبي الخزري، يوسف المساكني

ويحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، بينما يتواجد منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.