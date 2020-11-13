وأشار إلى أن آخر فريق دربه كان طلائع الجيش فى البطولة الإفريقية للأندية التى أقيمت فى أكتوبر عام 2016 ، وفاز بها فريقه والتى أقيمت على مجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .
وأضاف الشمرلى أنه يكن كل احترام وتقدير لجميع المرشحين سواء على منصب الرئاسة أو المناصب الأخرى ، مؤكدا أن قائمته تضم هناء حمزة على منصب النائب وهويدا مندى فى أمانة الصندوق ، أما بقية أفراد القائمة فسيتم الإعلان عنهم فور إنتهاء مدة الطعون.
ولفت إلى أنه يسعى إلى الارتقاء باللعبة ، وعودتها إلى ما كانت عليه بالسابق ، حيث كانت الكرة الطائرة ثانى لعبة شعبية فى مصر بعد كرة القدم ، فضلا عن حصولها على مراكز متقدمة فى بطولات العالم ، فى المراحل السنية المختلفة رجال وسيدات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشمرلى: لست مقيدا في سجلات مدربي الكرة الطائرة منذ 2016.. وأحترم كل المرشحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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