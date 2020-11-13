رد فعل قوي من أحمد موسى على إعلان إصابة محمد صلاح بـ كورونا

علق الإعلامي أحمد موسى على إعلان إصابة نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بـ فيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي عبر فضائية دوت الخليج، قائلا: ألف سلامة للمحبوب محمد صلاح، المسحة الثانية تثبت إصابة النجم العالمي محمد صلاح بفيروس كورونا، ألف سلامة عليك دعواتنا لك بالشفاء السريع والعودة.

وكشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تطورات إصابة اللاعب الدولي نجم منتخب مصر محمد صلاح بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال الجنايني، في تصريحاته ، مساء اليوم الجمعة، تأكدنا من إيجابية المسحة الثانية للاعب محمد صلاح، مضيفا أن اللاعب لم يظهر عليه أعراض الفيروس المستجد.

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن لا توجد أي إصابات أخرى بـ كورونا بين لاعبي المنتخب، لافتا إلى أن صلاح فقط المصاب بالفيروس المستجد.

وتابع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أن محمد صلاح في العزل، وكل النتائج سلبية للاعبي منتخب مصر ، مشيرا إلى أنه يتم عمل مسحة كل فترة زمنية للاعب المنتخب، مستدركا أن احتمالية لحاقه بالمباراة المقبلة والتي تليها غير وارد.