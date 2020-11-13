في اجتماع مرتضى منصور| تعرف على قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

يأتي هذا لمناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي المختلفة في الفترة المقبلة. وأسفر اجتماع المجلس عن القرارات التالية: - صرف جميع مستحقات اللاعبين. مناقشة استعداد الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي. اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري. كما ناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي.

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