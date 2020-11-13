لا للتعصب .. مصطفى محمد بصحبة حارس مرمي النادي الأهلي

نشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، صورة من داخل المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة توجو ظهر فيها مع محمد الشناوى حارس مرمي النادي الأهلى. ووضع مهاجم الزمالك، صورته عبر خاصية استورى لحسابه الشخصى على إنستجرام، رفقة محمد الشناوى، معلقا عليها بوضع "قلوب حمراء".

واختتم منتخب مصر الأول مران اليوم الأخير قبل مواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي. وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول .. إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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