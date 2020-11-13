ميدو يكشف عن "سحر أسود" في استاد القاهرة قبل مباراة مصر وتوجو غدا

كشف أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق عن وجود سحر اسود في استاد القاهرة، قبل مباراة منتخب مصر وتوجو

ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الافريقية .

ونشر ميدو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اليوم واثناء مران منتخب "توجو" باستاد القاهرة ، قام بعض اللاعبين بإلقاء هذه الحبيبات غير المعلومة لدينا، داخل المرمي، وعلي خطوط الملعب، وعلق: "سحر اسود".

وعلي جانب آخر حضر محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، الاجتماع الفني للمباراة، المقرر إقامتها غدًا بين مصر وتوجو. وسيخوض الفراعنة، اللقاء بالزي الأحمر، بينما توجو بالأصفر. واختتم منتخب مصر الأول مران اليوم الأخير قبل مواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي. وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم انه لايعاني من اَي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية. وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول .. إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين. ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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