موعد إجراء أسرة محمد صلاح لـ مسحة كورونا

وقال المصدر في تصريحت خاصة لصدى البلد : " أسرة الفرعون المصري محمد صلاح ستجري مسحة طبية خاصة بفيروس كورونا غدًا للإطمئنان على أنفسهم بعد إصابة نجلهم ".
وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة إتحاد الكرة قد أشار من خلال تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح في صحة جيدة ولم تظهر عليه اي أعراض حتى الأىن.
وبعد إصابة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا سيغيب عن مباراة توجو المقرر إقامتها غدًا ، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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