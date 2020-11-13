ليفربول عارف كل حاجة.. وزير الشباب والرياضة: النادي الإنجليزي كان على علم بكل تفصيلة في حفل تكريم محمد صلاح

وقال "صبحي" في تصريحات لـ"دوت الخليج" إن هناك تواصلا مع نادي ليفربول الإنجليزي، لتحديد إجراءات علاجه، مشيرا إلى أن الإصابة تمت بأعراض خفيفة، وسيتم اتخاذ اللازم على الفور.
وأشار صبحي إلى أنه سيقوم بعمل مسحة طبية؛ كإجراء طبي طبيعي، بعد مقابلة صلاح مرتين، خلال معسكر المنتخب، وحفل التكريم.
وشدد صبحي، على أن الإجراءات الاحترازية في الحفل كانت مشددة جدا، وعلى أعلى مستوى، وكل تفصيلة كانت بالتنسيق مع ليفربول ووكيل أعمال صلاح.
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