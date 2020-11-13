بالشماريخ.. طارق طه يحتفل بـ زفافه وسط حضور نجوم الكرة ..صور

يحتفل طارق طه لاعب نادي بيراميدز بـ زفافه الآن بإحدى القاعات داخل محافظة الفيوم مسقط رأسه، وسط حضور العديد من نجوم الكرة المصرية. وحضر ميدو جابر لاعب المقاصة، وإبراهيم حسن وإسلام عيسى لاعبا بيراميدز ومحمد مجدي لاعب الاسماعيلي وعبدالله بيكا ووليد حسن لاعبا سيراميكا كليوباترا وغيرهم من النجوم. واحتفل طارق طه وسط اللاعبين بالشماريخ.

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