جنوب إفريقيا تفوز على ساوتومي 2-0 في تصفيات أمم إفريقيا

حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على نظيره ساوتومي وبرينسيب ، بنتيجة 2-0 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق تاو في الدقيقة 55 من ضربة جزاء ، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق زونغو في الدقيقة الأخيرة قبل لحظات من إنتهاء المباراة.

وبهذه النتيجة ، يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل فريق ساوتومي المركز الأخير بدون نقاط ، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.