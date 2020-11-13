تحت أنظار ديانج.. مالي يفوز 1-0 على ناميبيا بتصفيات أمم إفريقيا

حقق المنتخب المالي الفوز على نظيره منتخب ناميبيا بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بلال تراوري لاعب المنتخب المالي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء ، كما شهد اللقاء جلوس لاعب النادي الأهلي أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

وبهذه النتيجة ، يحتل منتخب مالي المركز الأول برصيد 7 نقاط بالتساوي مع منتخب غينيا ، بينما يتوقف رصيد منتخب ناميبيا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث من المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.