تحت أنظار ديانج.. مالي يفوز 1-0 على ناميبيا بتصفيات أمم إفريقيا

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بلال تراوري لاعب المنتخب المالي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء ، كما شهد اللقاء جلوس لاعب النادي الأهلي أليو ديانج على مقاعد البدلاء.
وبهذه النتيجة ، يحتل منتخب مالي المركز الأول برصيد 7 نقاط بالتساوي مع منتخب غينيا ، بينما يتوقف رصيد منتخب ناميبيا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث من المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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