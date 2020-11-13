وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية و الدكتور عبد اللطيف امام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية على حضور تدريبات اليوم.
وركز الجهاز الفني خلال مران اليوم على انهاء الهجمات على المرمى بإيجابية كما أجرى أيضا وحدة تدريبية خاصة للتسديد على المرمي وركز على كيفية نقل الملعب والرؤية السليمة للاعبات فى الحالة الهجومية.
وفى الناحية الدفاعية ركز رمضان على كيفية ترحيل اللاعبات فى الخط الخلفى وأهمية الحفاظ على التمركز السليم أثناء هجمات الخصم.
واختتم المران بتقسيمه بين اللاعبات فى منتصف الملعب لتطبيق النواحى التكتيكية والخططية و فى نهاية المران عقد احمد رمضان و جهازه الفنى اجتماعًا مع لاعبات المنتخب الأول أكد فيه على الالتزام بالنواحي السلوكية والحوار المهذب بين اللاعبات وبعضهن داخل المنتخب.
وأكد رمضان أن الالتزام السلوكي والأخلاقى هو العنصر الرئيسى والهام للاستمرار فى صفوف المنتخب خلال المرحلة القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب السيدات يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات أفريقيا والمونديال.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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