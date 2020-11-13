حقق منتخب تونس الفوز على منافسه تنزانيا، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبي حمادي القربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الافريقية .
وشارك علي معلول نجم النادي الأهلي في المباراة بشكل أساسي برفقة فرجاني ساسي لاعب الزمالك .
وسجل هدف منتخب تونس يوسف المساكني في الدقيقة 18 من عمر اللقاء من ضربة جزاء .
وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي :
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
الدفاع: محمد دراقر، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول
الوسط: انيس بن سليمان، إلياس السخيري، فرجاني ساسي
الهجوم: حمزة رفيعة، وهبي الخزري، يوسف المساكني
ويحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 9 نقاط ، بينما يتواجد منتخب تنزانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط متساويا مع غينيا الاستوائية وليبيا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تغرد في صدارة المجموعة بفوز سهل أمام تنزانيا بـ تصفيات امم افريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.