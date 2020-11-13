تونس تغرد في صدارة المجموعة بفوز سهل أمام تنزانيا بـ تصفيات امم افريقيا

حقق منتخب تونس الفوز على منافسه تنزانيا، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبي حمادي القربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الافريقية .

وشارك علي معلول نجم النادي الأهلي في المباراة بشكل أساسي برفقة فرجاني ساسي لاعب الزمالك .

وسجل هدف منتخب تونس يوسف المساكني في الدقيقة 18 من عمر اللقاء من ضربة جزاء .

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي :

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: محمد دراقر، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول

الوسط: انيس بن سليمان، إلياس السخيري، فرجاني ساسي

الهجوم: حمزة رفيعة، وهبي الخزري، يوسف المساكني

ويحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 9 نقاط ، بينما يتواجد منتخب تنزانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط متساويا مع غينيا الاستوائية وليبيا .