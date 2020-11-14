أوروجواي يكتسح كولومبيا بثلاثية نظيفة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

نجح منتخب أوروجواى، في الفوز على مضيفه منتخب كولومبيا، بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، فى تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل إدينسون كافانى، مهاجم مانشستر يونايتد، هدف منتخب أوروجواى، فى الدقيقة الخامسة، من زمن المباراة، من تسديدة زاحفة على يسار حارس كولومبيا.

ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني لمنتخب أوروجواي عن طريق لويس سواريز نجم اتليتكو مدريد الإسباني من ضربة جزاء.

ثم جاء الهدف الثالث عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 74 ، وقبل لحظات من إنتهاء المباراة حصل المدافع الكولومبي ياري مينا على بطاقة حمراء بعد ضربه للاعب الأوروجوياني بالكوع .

ويحتل منتخب كولومبيا، المركز السادس، بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 4 نقاط، بينما يأتى منتخب أوروجواى، فى المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط.