أخبار الزمالك| مرتضى منصور يوجه رسائل مهمة لجماهير الزمالك.. وهذه قرارات مجلس الأبيض

ينشر دوت الخليج أبرز ماجاء من أخبار في نادي الزمالك اليوم الجمعة ، بعد إجتماع مرتضى منصور رئيس النادي الهام ، وذلك من خلال السطور التالية:.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يحمد الله على ما تعرض له في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لم يسقط في الانتخابات، حيث كان الأول في صناديق الانتخابات حتى الرمق الأخير، لكن ما حدث لن يتحدث عنه الآن.

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا ، مساء اليوم الجمعة بمقر النادي.