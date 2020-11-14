أخبار الرياضة| إصابة صلاح بـ كورونا .. والاتحاد الإفريقي يبعد أحمد أحمد عن الكاف.. وقرارات مرتضى منصور بعد اجتماع الزمالك

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.
سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على خبر إصابة النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، أثناء التواجد في معسكر لمنتخب بلاده.
تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيًا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم عمرو الجنايني، وطبيب المنتخب الوطني؛ للاطمئنان على الإجراءات المتخذة بشأن نتائج المسحات الطبية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراتي منتخبي مصر وتوجو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إبعاد رئيسه أحمد أحمد عن تولي مهام الملفات الإدارية في الفترة المقبلة ، وذلك لأسباب صحية وفقًا لبيان تم نشره على الحساب الرسمي له.
عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا ، مساء اليوم الجمعة بمقر النادي.
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