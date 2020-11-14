الجنايني يؤكد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وإيجابية المسحة الثانية وتفاصيل حالته الصحية الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - قام اتحاد الكره منذ ساعات قليلة بالإعلان عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، إلا أنه وبعد نشر البيان بدقائق تم حذفه، ونشر بيان آخر يشير إلى إصابة 3 لاعبين لاعبين من مصر وتوجو بكورونا وإيجابية تحاليلهم، كما سيتم إجراء مسحات أخرى لهم للتأكد من إصابتهم وتحديد موقفهم من المشاكة بالمباراة من عدمة.

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وإيجابية المسحة الثانية وتفاصيل حالته الصحية الآن

ولكن منذ قليل أكد رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني في تصريحات صحفية له أنه تم تأكيد إصابة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تأكيد إيجابية المسحة الثانية، وبذلك يتأكد غياب صلاح عن عن مبارتي مصر.

وعقب الإعلان عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا كشف وزير الشباب والرياضه عن تفاصيل حالته الصحية مؤكداً أنه بخير ولم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن، مضيفاً أن هناك تواصل طبي لحظة بلحظة مع نادي ليفربول الإنجليزي.

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وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي” مصر، أن محمد صلاح ويخضع الآن للبروتوكول الطبي، وهو متواجد في غرفته ومعزول صحياً، وتم أخذ عينات من جميع المخالطين مؤكداً أنه بخير.