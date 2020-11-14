بعد إصابته بفيروس كورونا.. اتحاد الكرة يصدر بيانًا باللغة الانجليزية لتوضيح الحالة الصحية لـ محمد صلاح

أصدر اتحاد الكرة، منذ قليل بيانا باللغة الإنجليزية،لتوضيح الحالة الصحية للنجم المصرى محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان ان محمد صلاح خضع للاختبار الثاني للتأكد من إصابته بفيروس كورنا المستجد، وأكدت النتائج، أن اختبار صلاح إيجابى لـCOVID-19.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة حرصًا على صحة اللاعب محمد صلاح وذلك بما يتماشى مع البروتوكول الطبي العالمى وتحت إشراف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية فى الكلية والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصرى.

وأضاف البيان: "عندما جاءت المسحة الأولى إيجابية، قرر الاتحاد المصرى إجراء اختبار ثان لتأكيد النتيجة".

وكان نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ، تقريرًا عبر موقعه الرسمي يفيد إيجابية العينة الثانية لمحمد صلاح وتأكد إصابته بفيروس كورونا ، وعزل اللاعب في غرفو بمفرده.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إداراة إتحاد الكرة المصري ، إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وتأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر سي بي سي إكسترا : " إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي ".

وتابع : " أطمئنكم على حالته ، فهو بصحة جيدة وليس عليه أي أعراض ".

واختنم : " محمد صلاح سيغيب عن مباراة اليوم أمام منتخب توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ونأمل أن يكون معنا في المباراة الثانية ".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.