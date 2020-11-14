فيرمينيو يقود هجوم البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم

أعلن مدرب منتخب البرازيل، تيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب فنزويلا بعد قليل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر، 2022.
ويلتقي المنتخبان في ملعب ماراكانا في البرازيل، في الجولة الثالثة من التصفيات.
وقرر تيتي الدفع بحارس مانشستر سيتي إيدرسون بدلًا من نظيره حارس ليفربول أليسون بيكر، في مباراة اليوم، حيث يتواجد الأخير على دكة البدلاء.
ويغيب نجم باريس سان جيرمان نيمار عن كتيبة راقصي السامبا، نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة.
تشكيل البرازيل أمام فنزويلا
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، لودي.
خط الوسط: آلان، إيفرتون ريبيرو، دوجلاس لويز.
خط الهجوم: ريتشارليسون، فيرمينو، جيسوس.
بدلاء البرازيل أمام فنزويلا
أليسون، آرثر، باكيتا، ويفرتون بيريرا، تيليس، دييجو سيلفا، مونتيرو، برونو، بيدرو، إيفرتون سواريس، فينيسيوس جونيور.
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