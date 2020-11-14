الجوهرة المجرية سوبوسلاي على ردار ريال مدريد

عنونت صحيفة أس الأسبانية على غلاف صفحتها الأولى خبر مراقبة واهتمام نادي ريال مدريد الأسباني للاعب خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب فريق ريد بول سالزبروغ النمساوي صاحب ال 20 عامًا.
ويعد نادي ريد بول سالزبورج منجم الذهب للأندية الأوربية الكبيرة في الفترة الأخيرة نظرا للمستوي الرائع الذي يظهر به لاعبيه الشباب في المسابقات الأوربية والذين خطفو الأنظار في الفرة الأخيرة مثل ساديو ماني وودايوت أوباميكانو وإيرلينج هلاند.
وساهم اللاعب دومينيك سوبوسلاي في تأهل منتخب بلادة لنهائيات كأس الأمم الأوربية "يورو 2021" بعد تسجيلة لهدف قاتل في الدقيقة 90 في مرمي أيسلندا في المباراة التي أنتهت بفوز المجر 2/1 ، هذا و يقدّر سعر اللاعب ب 25 مليون يورو ، و ينتهي عقدة في عام 2022 .
كما يراقب النادي أيضا زميله السابق في سالزبورج ولاعب بروسيا دورتموند إيرلينج هلاند والذي يؤدي مستوي رائع في الدوري الألماني حاليا.
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