سفير مصر في توجو: رفع حالة الاستعداد قبل استقبال منتخب مصر

وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «ترتيبات الإقامة والانتقالات خاصة بالجهاز الطبي والفني بالمنتخب الوطني». وتابع: «تم تطهير وتعقيم أماكن إقامة منتخب مصر وبعثته والجميع يعرف حجم منتخب الفراعنة».

كشف حسام حسين،عن أسباب تأجيل البطولة المجمعة في توجو وإقامة مباراة توجو ومصر. وأكد حسام حسين : "السلطة التوجولية ترفض استضافة أي بطولات منذ انطلاق أزمة كورونا". وأوضح: "الفارق بين البطولات المجمعة يكون مشاركة عدد من المنتخبات بينما لقاء توجو ومصر هو لقاء وحيد لذلك تم إقامته بشكل طبيعي دون تأجيل".

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