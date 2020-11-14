فيرمينو يقود البرازيل لفوز صعب على فنزويلا في تصفيات كأس العالم.. فيديو

حقق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم فوزا صعبا على منتخب فنزويلا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخين على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، في ختام مباريات الجولة الثالثة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
سيطر التعادل السلبي، على أحداث الشوط الأول من المباراة، الذي شهد تسجيل هدف مبكر، لمنتخب البرازيل، بعد مرور 7 دقائق، عن طريق المهاجم ريتشارليسون، لاعب إيفرتون الإنجليزي، ولكن تقنية الفيديو "فار"، ألغت الهدف بحجة وجود تسلل.
ونجح روبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف فوز البرازيل بالمباراة، في الدقيقة 67 من عمر المباراة.
وتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن منتخب الأرجنتين الوصيف برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع منتخب باراجواي، فيما بقى منتخب فنزويلا دون رصيد من النقاط.
وغاب النجم نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن منتخب السيليساو، بسبب الإصابة العضلية التي يعانيها، وترك على إثرها معسكر الفريق، قبل ساعات قليلة من المباراة، كما غاب كاسيميرو، نجم خط وسط ريال مدريد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان منتخب البرازيل، قد حقق انتصارين في أول مباراتين بتصفيات المونديال أمام بوليفيا بخماسية نظيفة وبيرو بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما خسرت فنزويلا أمام كولومبيا وباراجواى على الترتيب بنتيجتي 3-0 و1-0.
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