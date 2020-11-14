مدحت فقوسة: بعت اللي ورايا بسبب السرطان وأحتاج 580 ألف جنيه لإجراء جراحة

كشف مدحت فقوسة،نجم النادي المصري والأهلي سابقًا، عن تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية وتعرضه لوعكة صحية شديدة، أحتاج على إثرها لمبلغ مادي لمواصلة علاجه .
وقال "فقوسة" في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أعاني السرطان وتصلب الشرايين ولم تتم مساعدتي طوال الفترة الماضية سوى من الفريق مهاب مميش ووزيرة الصحة الحالية هالة زايد ووزير الشباب السابق خالد عبد العزيز".
وأضاف: "أخضع لعدة جلسات بشكل مستمر بعت اللي ورايا بسبب السرطان، وأحتاج إلى الخضوع إلى جراحة بتكلفة 580 ألف جنيه ولا أطالب سوى الاهتمام بحالتي الصحية".
وتابع فقوسة: "أوجه الشكر إلى زوجتي فهي أكثر إنسانة وقفت بجانبي طوال مسيرتي وتدعمني بشكل دائم".
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