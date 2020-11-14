يقام اليوم، السبت، 14 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مصر وتوجو، في تصفيات أمم إفريقيا، بجانب البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية. ويعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 14 نوفمبر 2020، على النحو التالي.. تصفيات كأس أمم إفريقيا بنين × ليسوثو - 06:00 مساءً. جمهورية الكونغو × أنجولا - 09:00 مساءً. مصر × توجو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 7. دوري الأمم الأوروبية البرتغال × فرنسا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 1 السويد × كرواتيا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4 ألمانيا × أوكرانيا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2 سويسرا × إسبانيا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3 مباريات دولية ودية - منتخبات السعودية × جامايكا - 06:30 مساءً - KSA Sports 1 HD

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تواجه توجو.. مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 11- 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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