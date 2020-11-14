المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البرازيل الثلاثاء المقبل

يواصل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب اليوم السبت، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل يوم الثلاثاء المقبل فى إطار الدورة الودية الدولية.

كانت اللجنة المشرفة أجرت على الدورة الودية الدولية تعديلا على موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية المقرر إقامته غدا السبت.

وتم تقديم موعد إقامة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ليتقررإقامته فى تمام الساعة الثالثة عصرا بدلا من الثامنة مساءا.

وأوضح اتحاد الكرة أن سبب تقديم موعد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية فى إطار الدورة الودية الدولية يعود إلى إقامة مباراة منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري على ملعب استاد القاهرة الدولي فى إطار تصفيات امم افريقيا فى الكاميرون 2021 فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويدير ابراهيم نورالدين الحكم الدولى مباراه والبرازيل وكوريا الجنوبية التى ستقاد غدا بستاد السلام بالدوره الودية الدولية التى تضم المنتخبان الاولمبي بجانب منتخب مصر الاولمبي استعداد لدورة الالعاب الاولمبية 2021.

ويعاون إبراهيمم نورالدين هانى عبدالفتاح واحمد توفيق طلب ومحمد معروف حكما رابعا ومحمود بسيونى حكما للفيديو ومصطفى عثمان حكما مساعدا للفيديو.

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد علي استفادة الفريق من تجربة كوريا الجنوبية، والاحتكاك مع مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية، فضلا عن أن الفريق الكوري هو بطل آسيا في آخر نسخة.

وأشار غريب، إلى إنه يسعي لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، خاصة بعض العناصر التي تنضم للمرة الأولى لمعسكر المنتخب ليكون الحكم عليها موضوعيا.

ومن المقرر، أن يبدأ مران اليوم في بتروسبورت بمحاضرة سريعة، تحدد المطلوب من اللاعبين خلال المرحلة التي تسبق لقاء منتخب البرازيل الذي يمثل مدرسة كروية مختلفة، حيث يجمع بين السرعة والمهارات الفنية العالية.

وكان الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، والمشرف علي المنتخب، قد حرص علي النزول إلى غرفة خلع ملابس الفريق بعد لقاء كوريا الجنوبية الودي، للتأكيد على المظهر الجيد الذي ظهر به الفريق، وأن المنتخب الأولمبي كان الأقرب للفوز لولا الفرص التي ضاعت بسهولة، وهو امر جيد في مثل تلك التجارب الودية للاستفاده منها في اللقاءات الرسمية وتفادي الاخطاء.

وحرصت أسرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم علي أداء صلاة الجمعة في قاعة مخصصة بفندق الاقامة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وقام اللاعب كريم العراقي بخطبة الجمعة.

ومن المقرر، أن يبدأ المنتخب الأولمبي اليوم مرحلة الاستعداد لمواجهة الفريق البرازيل، والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء القادم في ختام معسكره المغلق، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.