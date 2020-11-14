بعد إصابته بكورونا.. تقرير يكشف عن مباريات يغيب عنها صلاح في الدوري الإنجليزي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، السبت، المباريات التي سيغيب عنها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة، أصدر بيانا رسميا، أمس، الجمعة، أعلن خلاله إيجابية المسحة الثانية لصلاح، مؤكدا اتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للاعب.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن صلاح سيغيب عن ليفربول في المباراتين المقبلتين أمام ليستر سيتي الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وأمام أتالانتا في الأسبوع ذاته، بالجولة الرابعة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب "مو" عن مواجهتي المنتخب الوطني أمام توجو اليوم، والثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بالكاميرون.