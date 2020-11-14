بعد إصابته بجلطة رئوية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم فايق

شهدت الساعات الماضية تحسنا ملحوظا في الحالة الصحية للإعلامي إبراهيم فايق " مقدم برنامج " جمهور" التالتة" المذاع عبر أون تايم سبورت. وعلم " دوت الخليج"، أن حالة إبراهيم فايق مستقرة، ويخضع للرعاية الطبية حاليا بعد إصابته بجلطة رئوية. وتنتج الجلطة الرئوية بسبب مجموعة من الجلطات الدموية التي تنتقل إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين أو من أوردة أجزاء أخرى من الجسم (الخثار الوريدي العميق) إلى الرئة في حالات نادرة، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

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