الأسمرات تستضيف بطولة مصر المفتوحة للكونغ فو

استضافت المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بطولة مصر المفتوحة للأساليب التقليدية والحديثة للكونغ فو التي ينظمها الاتحاد المصري للكونغ فو، بحضور 45 هيئة رياضية وبمشاركة ما يقارب من 500 لاعب ولاعبة تجرى منافساتهم وعروضهم على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 13 و14 نوفمبر 2020.

وأشار عماد محجوب رئيس الاتحاد المصري إلى مشاركة العديد من محافظات الجمهورية وسط إقبال كبير من اللاعبين وأسرهم وأضاف أنه من المفترض استكمال سلسلة البطولات التي يقيمها الاتحاد المصري للكونغ فو بمدينة الأسمرات، مشيرًا إلى تفرد المدينة بالعديد من الامتيازات والإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات وأهمها.

وأكد محجوب على رضائه التام عن مستوى البطولة فنيًا وتنظيميًا وكذا عن تفاعل الجميع بها؛ فلا تعد اللعبة مجرد لعبة جماهيرية بل تفوق ذلك إلى كونها لعبة عائلية تثير اهتمام العائلات وتحظى بتشجيعهم؛ وهو ما يدفع الاتحاد لعقد العديد من البطولات على مدار العام يتخطى عددها الخمسين، ويستعد الاتحاد لعقد بطولته القادمة بقلب مدينة السلام "شرم الشيخ".

ومن جانبه عبر مدير النشاط الرياضي بالمدينة ماهر صديق عن سعادته بالمستوى المشرف الذي خرجت به هذه البطولة وأشار إلى إن استضافة المدينة لمثل تلك الأحداث يعد انتشارًا عرضيًا للمدينة يثبت نجاحها ويؤكد تميزها وبنائها وفق أحدث المعايير وجاهزيتها لاستقبال الأحداث المختلفة.

يذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستعد لاستقبال العديد من الفعاليات الرياضية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري خاصة برياضات كرة القدم وتنس الطاولة والهوكي والألعاب الترفيهية كالبلياردو.