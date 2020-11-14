فرج عامر: راتب بادجي يساوي ميزانية نادي سموحة

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ضم 7 لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ استعدادًا لخوض منافسات الدوري الممتاز الموسم الجديد 2020-2021.

وقال فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لابد للجنة الخماسية أن تضع سقفًا لشراء اللاعبين ولعقودهم؛ لأن بعض الأندية أصبحت تشتري لاعبين بأسعار فلكية، رغم أنهم ليسوا من نجوم الصف الأول أو لاعبي المنتخب الوطني".

وأضاف "سموحة اشترى سبعة لاعبين منهم ٣ دوليين سوداني ومغربي وتونسي، والأربعة الآخرون من النجوم، وإجمالي ثمن الشراء ٣ ملايين جنيه لأن غالبية اللاعبين الذين ينضمون إلينا حتى من الدوليين انتقالات حرة بدونً مقابل".

واختتم فرج عامر، قائلًا "بادچي مرتبه السنوي زي ميزانية سموحة كلها".