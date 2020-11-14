موعد إجراء محمد صلاح مسحة جديدة لفيروس كورونا

يجرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مسحة فيروس كورونا قبل سفر المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري إلى توجو؛ لخوض المباراة الثانية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١.

وتعرض محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة الكبار للإصابة بفيروس كورونا، بعد حضوره حفل زفاف شقيقه وتكريمه من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.

وسبق للاعب أن خضع لمسحتين، وتأكد إيجابية محمد صلاح بفيروس كورونا، ودخل فى مرحلة العزل الصحي ليغيب عن مباراتي توجو فى التصفيات الأفريقية.

واستقر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة توجو المقرر لها اليوم، السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يدفع حسام البدري بـ أحمد سيد زيزو أساسيا في مباراة اليوم، بدلا من محمد صلاح الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس، الجمعة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام توجو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح -حجازي - محمود علاء - محمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه - النني - طارق حامد عبدالله السعيد.

خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - مصطفى محمد.