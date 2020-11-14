الاتحاد الأوروبي يعاقب مورينيو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أمس الجمعة إيقاف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير مباراة أوروبية واحدة.

وقال اليويفا إن المدرب البرتغالي تسبب في تأخر انطلاق مباراة توتنهام في الدوري الأوروبي على ملعب رويال أنتويرب في 29 اكتوبر. وقالت لجنة الانضباط في اليويفا إن عقوبة الإيقاف ستكون مع إيقاف التنفيذ لعام واحد. كما تم تغريم توتنهام 25 ألف يورو (29565 دولارا) بسبب انطلاق المباراة المتأخر إضافة إلى ثلاثة لاف يورو لخرق لوائح المعدات والأجهزة الرياضية التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وخسر توتنهام المباراة 1-صفر في بلجيكا لكنه يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن أنتويرب ولاسك لينتس. وكالات

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