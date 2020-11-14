بعد 20 عاما.. هل يرد برشلونة صفعة فيجو لـ ريال مدريد بالتعاقد مع راموس؟

حالة من الغموض تحيط بمستقبل سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد مع الملكي، في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد راموس لموسم واحد بسبب تقدم اللاعب في العمر، في حين يشترط قائد الميرنجي التجديد لموسمين.

ولم يتضح حتى الآن مستقبل راموس مع ريال مدريد، حيث سينتهي تعاقد اللاعب في الصيف المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ في شهر يونيو المقبل.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن إمكانية انتقال راموس إلى برشلونة، خلال الصيف المقبل، في ظل عدم وصول اللاعب إلى اتفاق الميرنجي حتى الآن.

انتقال راموس إلى برشلونة "رغم صعوبة الأمر" سيكون بمثابة صدمة قوية لعشاق ريال مدريد، كون اللاعب أحد أفضل أساطير النادي على مر التاريخ، وأفضل لاعبي الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

انضمام فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد موسم 2000 كان الصفقة الأكثر جدلا على مر التاريخ، لأن اللاعب كان أحد أبرز نجوم البلوجرانا وقتها، ومعشوقا من قبل البلوجرانا، رغم ذلك قرر الانتقال إلى الميرنجي.

جماهير برشلونة لا زالت تطلق على لويس فيجو لقب الخائن، فهل يرد برشلونة الصفعة لريال مدريد بعد 20 عاما بالتعاقد مع سيرجيو راموس.