قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن معسكر منتخب مصر الأول

أصدر اتحاد الكرة، فرمانًا بمنع أي زيارات للشخصيات العامة ونجوم الفن لأي معسكر تدريبي لمنتخب مصر الوطنى خلال الفترة القادمة.

ويلتقي منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري نظيره منتخب توجو الليلة فى إطار تصفيات أمم أفريقيا، كما يخوض المنتخب مباراته الثانية أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء القادم.

جاء قرار الجبلاية بعد انتشار صورة الفنان أحمد التهامي ونجله وهو يلتقط صور رفقة محمد مجدي قفشة وأيمن أشرف، وعدد من نجوم المنتخب الوطني فى معسكر الفراعنة الكبار، ما أثار استياءً لدى الشارع الرياضي.

ويسعى مسئولو الجبلاية إلى فرض المزيد من الانضباط، ودخول لاعبي المنتخب فى حالة من التركيز؛ لتحقيق هدف التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا مونديال ٢٠٢٢.

ويجرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مسحة فيروس كورونا قبل سفر منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري، إلى توجو من أجل خوض المباراة الثانية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار تصفيات امم افريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١.

وتعرض محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة الكبار للإصابة بفيروس كورونا بعد حضوره حفل زفاف شقيقه وتكريمه من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.

وسبق للاعب أن خضع لمسحتين وتأكدت إيجابية إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ودخل فى مرحلة العزل الصحي ليغيب عن مباراتي توجو فى التصفيات الأفريقية.

واستقر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة توجو المقرر لها اليوم، السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يدفع حسام البدري بـ أحمد سيد زيزو أساسيا في مباراة اليوم، بدلا من محمد صلاح الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس، الجمعة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام توجو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح -حجازي - محمود علاء - محمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه - النني - طارق حامد عبدالله السعيد.

خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - مصطفى محمد