ميلان يعلن إصابة ستيفانو بيولي بفيروس كورونا

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي إصابة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر نادي ميلان في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة بيولي بفيروس كورونا.

وأضاف بيان نادي ميلان، أن بيولي لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس التاجي.

وأكد البيان، أن باقي نتائج مسحات الفريق جاءت سلبية.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا " الإيطالي - الإنجليزي - الإسباني- الألماني- الفرنسي" متوقفة حاليا، بسبب أسبوع الفيفا.