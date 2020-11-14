بلقاس يعلن التعاقد مع محمد عامر حارس الشمس

أعلن نادي بلقاس التعاقد مع محمد عامر حارس مرمي نادي الشمس لمدة ثلاث سنوات استعداد لخوض منافسات دوري القسم الثالث . وكان هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق للنادي الاهلي أعلن استحواذه علي الفريق الاول لكرة القدم بنادي بلقاس بدورى القسم الثالث برفقة عدد من المستثمرين . ووصف هيثم عرابي المشرف علي قطاع الكرة صفقة الحصول علي الحارس محمد عامر بأنها اهم صفقات الموسم الحالي بعد صراع شرس مع اندية دورى القسم الثاني . وفي وقت سابق اعلن هيثم عرابي التشكيل الفني والاداري للفريق الأول وتولى صلاح الغباشي مهمة المدير الفني ،واحمد سعد مدرب عام ، حماده محسن ، مدرب مساعد ، احمد سلامه مدرب حراس مرمي ، احمد البنان مدير شئون لاعبين ، محمد ابو القمصان منسق عام الفريق ، حسين رمضان كيتا مدير اداري ، فادي متولى إداري.

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