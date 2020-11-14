الصحف الإنجليزية: صلاح لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية.. وكلوب في مأزق

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على إصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة توجو، المقرر لها اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت ردود أفعال الصحف العالمية على إصابة محمد صلاح بكورونا كالتالي:

ميرور:

ضربة قوية لـ ليفربول.. إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أكدت صحيفة "ميرور" أن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بمثابة ضربة قوية لليفربول، حيث سيغيب اللاعب بذلك عن موقعة ليستر المقرر لها 22 نوفمبر الجاري بالدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن محمد صلاح سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ذا صن:

إصابة محمد صلاح بعد أيام من حضور زفاف شقيقه في مصر

وقالت "ذا صن" إن إصابة صلاح هي ضربة جديدة لـ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في ظل الغيابات التي يعاني منها.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، حيث لم يرتد "الكمامة" بشكل الأمثل، كما رقص وسط حشد قليل من الضيوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح بحالة معنوية عالية، ولا تظهر عليه أي أعراض للفيروس التاجي.

ديلي ميل:

كلوب في موقف صعب بسبب محمد صلاح:

ذكرت الصحيفة البريطانية، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بات في موقف صعب بعد إصابة محمد صلاح بكورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن إصابة صلاح جاءت بعد أيام قليلة من حضور زفاف شقيقه " نصر".