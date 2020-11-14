استعدادا لمواجهة نادي مصر.. باتشيكو يصل إلى القاهرة اليوم

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، سيصل إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم، السبت.
وتقرر عودة باتشيكو لقيادة تدريبات الزمالك بداية من غدٍ، الأحد، لعدم تمكنه من قيادة الفريق في مران اليوم الذى سيقوده مدحت عبد الهادى الذى تولى قيادة التدريبات منذ يوم الأربعاء الماضى.
وحصل المدرب البرتغالى باتشيكو على إجازة على هامش التوقف الدولى.
ويتسلم البرتغالى باتشيكو، تقريرًا من مدحت عبد الهادى، بشأن حالة كافة اللاعبين ومدى الالتزام بتنفيذ البرامج الموضوعة لهم من عدمه بعدما تولى تدريب الفريق منذ عودة المران يوم الأربعاء الماضى.
كان ذلك بعد الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع عقب مباراة الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا، إلى جانب تقرير من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق حول حالة اللاعبين.
ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.
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