دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا والقناة الناقلة

يستضيف منتخب البرتغال نظيره الفرنسي، اليوم، السبت، على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة البرتغال ضد فرنسا في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق عصام الشوالي.

البرتغال ضد فرنسا:

ويسعى منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز على الديوك في مباراة الليلة، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

في المقابل يطمح منتخب فرنسا في انتزاع الثلاث نقاط أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى نصف النهائي.

كان منتخب البرتغال اكتسح السويد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، من دوري الأمم الأوروبية، بينما تغلب منتخب فرنسا على كرواتيا 2 - 1.

ترتيب المجموعة الثالثة:

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب كرواتيا ثالثا بـ 3 نقاط، والسويد رابعا بدون نقاط.