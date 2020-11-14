باسم أسطورة الترسانة.. كورونا تؤجل رقما قياسيا لمحمد صلاح مع منتخب مصر

يخوض المنتخب الوطني، مهمة صعبة أمام توجو، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة رقم 7، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد بعد عمل مسحتين طبيتين قبل مباراة الفراعنة امام توجو .

وكان يستهدف محمد صلاح تحقيق رقم قياسي مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم افريقيا ، حيث سجل صلاح 43 هدفا بفارق هدف وحيد عن حسن الشاذلي اسطورة نادي الترسانة .

وجاء الشاذلي في المركز الثاني كأعلى تهديفا مع منتخب مصر برصيد 42 هدفا بنسبة تهديف 0.67 كل مباراة خلال الفترة 1961–1975 خلف حسام حسن صاحب الصدارة برصيد 69 هدفا.

ويعد الشاذلي أحد اعظم اساطير الكرة المصرية ولعب لنادي الترسانة خلال الفترة من 1959–1978 وحقق لقب الدورى المصري وبطولة الكأس بجانب العديد من الألقاب الفردية علي المستوي المحلي والافريقي .

ويسعي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة لتحقيق رقم قياسي في ترتيب هدافي المنتخب الوطني بالبطولات الافريقية .