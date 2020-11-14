الأسبوع الأسود.. 3 صدمات تلقاها يورجن كلوب في 72 ساعة

صدمات بالجملة تلقاها "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، في فترة التوقف الدولي الحالية "أسبوع الفيفا".

وتعرض بعض لاعبي ليفربول على رأسهم النجم المصري محمد صلاح لإصابات أثناء فترة تواجدهم مع منتخبات بلادهم.

ويعرض "دوت الخليج"، في السطور التالية، 3 صدمات تلقاها يورجن كلوب في الأسبوع الماضي..

إصابة جوميز

بدأت الحكاية بإصابة جو جوميز، مدافع الريدز في ركبته الأربعاء الماضي، خلال تواجده في معسكر منتخب إنجلترا لخوض بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأجرى اللاعب جراحة ناجحة في ركبته خلال الساعات الماضية، لكن نادي ليفربول لم يعلن مدة غياب اللاعب عن الملاعب.



وبات فريق ليفربول في ورطة كبيرة بعد إصابة ثنائي خط الدفاع فان دايك بالرباط الصليبي وجو جوميز في الركبة، ليصبح جويل ماتيب هو الدافع الوحيد المدافع في صفوف الفريق. عدم إجراء يورجن كلوب أي تدعيمات دفاعية خلال الصيف الماضي سببب وقوع ليفربول في هذه الورطة، حيث باع الريدز مدافع الفريق ديان لوفرين إلى سان بطبرسبرج الروسي الصيف الماضي، ولم يضم بديلا، ليكتفى الفريق بتدعيم خط الوسط والهجوم.

إصابة روبرتسون

تعرض أندي روبرتسون لإصابة عضلية خلال تواجده مع مشاركته مع منتخب أستكلندا أمام صربيا، أول أمس الخميس، ضمن منافسات تصفيات يورو 2020.

ليفربول سيعاني خلال الأيام المقبلة، حال غياب روبرتسون لأن الريدز لا يمتلك بديلا على نفس المستوى أو حتى أقل قليلا لـ روبرتسون.

إصابة محمد صلاح

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر كانت الصدمة الأكبر التي تلقاها يورجن كلوب خلال فترة التوقف الدولي.

وأعلن اتحاد الكرة أمس، الجمعة، أن نتيجة عينة محمد صلاح جاءت إيجابية، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي في القاهرة.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن صلاح سيغيب عن ليفربول في المباراتين المقبلتين أمام ليستر سيتي الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وأمام أتالانتا في الأسبوع ذاته، بالجولة الرابعة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.