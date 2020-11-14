أحرز 4 أهداف في الأهلي.. خالد الغندور: أتمنى عودة باسم مرسي وإعطاءه فرصة.. شاهد

نشر الإعلامى خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا، تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب الغندور "اتمني عودة باسم مرسي و اعطاءه فرصة لإثبات ذاته فهو لاعب عنده خبرات و باتشيكو يعرفه جيدا".

وأضاف "أحرز اهداف مهمة في تاريخ الزمالك و منهم ٤ أهداف مؤثرة في نهائي كأس مصر امام النادي الاهلي كانوا سبب في فرحة جمهور الزمالك بالفوز بالبطولات و كان هداف الزمالك عندما فاز بالدوري".

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وذلك لحسم اللقب الإفريقي.

وكتب خال الغندور نجم الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "هذا هو وقت دعم نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني من قبل السند الرئيسي جمهور الزمالك العظيم".

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل.

