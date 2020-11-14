وكتب الغندور "اتمني عودة باسم مرسي و اعطاءه فرصة لإثبات ذاته فهو لاعب عنده خبرات و باتشيكو يعرفه جيدا".
وأضاف "أحرز اهداف مهمة في تاريخ الزمالك و منهم ٤ أهداف مؤثرة في نهائي كأس مصر امام النادي الاهلي كانوا سبب في فرحة جمهور الزمالك بالفوز بالبطولات و كان هداف الزمالك عندما فاز بالدوري".
اقرأ أيضا:
خالد الغندور.. مصطفى محمد لا يقل عن أي لاعب في العالم في ضربات الرأس
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وذلك لحسم اللقب الإفريقي.
وكتب خال الغندور نجم الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "هذا هو وقت دعم نادي الزمالك واللاعبين والجهاز الفني من قبل السند الرئيسي جمهور الزمالك العظيم".
ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحرز 4 أهداف في الأهلي.. خالد الغندور: أتمنى عودة باسم مرسي وإعطاءه فرصة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.