مصر ضد توجو.. التاريخ يقف بجانب الفراعنة قبل موقعة إستاد القاهرة

يخوض المنتخب الوطني، مهمة صعبة أمام توجو، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة رقم 7، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 7"، بتعليق علي محمد علي كما سيتم نقل المباراة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس.

ونعرض لكم تاريخ المواجهات بين المنتخبين:

- واجه منتخب مصر منافسه توجو في ثلاث مباريات رسمية وسجل الفراعنة 7 اهداف واستقبلوا هدف وحيد وحقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

- كانت أول مواجهة بين منتخب مصر ونظيره توجو في كأس الأمم الافريقية عام 1984 ضمن منافسات دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

- وفي تصفيات كأس العالم عام 1992 نجح منتخب مصر في الفوز على توجو بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت علي ملعب كيجي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وجاءت الأهداف عن طريق ايمن منصور وحسام حسن هدفين وهاني رمزي.

- وفي لقاء الإياب حقق منتخب مصر الفوز علي توجو بإستاد القاهرة بنتيجة ثلاث اهداف دون رد عن طريق حسام حسن وعزت ياسر وأحمد الكاس

- وكان آخر لقاء بين الفريقين وديا وانتهي بفوز مصر بثلاثية نظيفة علي ملعب برج العرب.