قبل مواجهة مصر.. توجو يعلن إصابة لاعب خط الوسط بفيروس كورونا

وغرد الحساب الرسمي لاتحاد توجو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعد الاختبار ظهر إيجابية العينة الخاصة باللاعب سيرجي وتم وضعه في العزل".
يأتى ذلك بعد إعلان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري، إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وتأكيد إصابته بفيروس كورونا.
وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر سي بي سي إكسترا: "إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي".
وتابع: "أطمئنكم على حالته، فهو بصحة جيدة وليس عليه أي أعراض".
قال اتحاد الكرة المصري إن معامل وزارة الصحة أشارت إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.
وأضاف الاتحاد في بيان مفتضب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، قائلا: من المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة.
على جانب آخر، أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.
وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
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