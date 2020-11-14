قبل مواجهة مصر.. توجو يعلن إصابة لاعب خط الوسط بفيروس كورونا

أعلن اتحاد توجو لكرة القدم إصابة سيرجي سيكو لاعب لمنتخب الأول بفيروس كورونا قبل مواجهة منتخب مصر اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات أمم إفريقيا.

وغرد الحساب الرسمي لاتحاد توجو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعد الاختبار ظهر إيجابية العينة الخاصة باللاعب سيرجي وتم وضعه في العزل".

يأتى ذلك بعد إعلان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري، إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وتأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر سي بي سي إكسترا: "إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي".

وتابع: "أطمئنكم على حالته، فهو بصحة جيدة وليس عليه أي أعراض".