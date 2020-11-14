منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يبدأ الفريق معسكره المغلق في الإسماعيلية، ظهر الغد.
وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة 24 ساعة، بعد أن خاضوا أسبوعا من التدريبات الشاقة، تخلله بعض المباريات الودية، وذلك وفقا لخطة الإعداد للمشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويخوض الفريق أول تدريباته بالإسماعيلية في الخامسة مساء غد الأحد، يسبقه محاضرة فنية من المدير الفني يشرح خلالها خطة وخريطة العمل طوال فترة المعسكر الذي يستمر لمدة أسبوعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راحة 24 ساعة للاعبي سيراميكا كليوباترا.. والفريق يبدأ معسكر الإسماعيلية غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.