راحة 24 ساعة للاعبي سيراميكا كليوباترا.. والفريق يبدأ معسكر الإسماعيلية غدا

منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يبدأ الفريق معسكره المغلق في الإسماعيلية، ظهر الغد.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة 24 ساعة، بعد أن خاضوا أسبوعا من التدريبات الشاقة، تخلله بعض المباريات الودية، وذلك وفقا لخطة الإعداد للمشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق أول تدريباته بالإسماعيلية في الخامسة مساء غد الأحد، يسبقه محاضرة فنية من المدير الفني يشرح خلالها خطة وخريطة العمل طوال فترة المعسكر الذي يستمر لمدة أسبوعين.